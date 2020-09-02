ADÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Karasakaloğlu oldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi dekanlık görevine Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu getirildi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, vekaleten yürüttüğü dekanlık görevini Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu’na devretti. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Eğitim Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürütecek olan Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu’na yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.
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