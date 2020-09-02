Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

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Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,29 TL’den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve hazır tacir satışı olarak fiyatlar şu şekilde oluştu: “Siyah salamura zeytin 6,56 TL ve natürel ham zeytinyağı 15,29 TL”

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