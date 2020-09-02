Nazilli'den orta sahaya takviye

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3. Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Nazilli Belediyespor, 2. Lig'de şampiyon olan Samsunspor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Cesur Karataş'ı renklerine bağladı. Futbola Avusturya'da başlayıp LASK'ta profesyonelliğe geçen Bünyamin, St. Florian, Pasching/LASK, FC Liefering'de kiralık olarak forma giydikten sonra Türkiye'de Darıca Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında da Samsunspor'la anlaşan Bünyamin, Nazilli'yle yönetimden Hilmi Duruoğlu'nun katıldığı törenle sözleşme imzaladı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-09-02 12:10:47



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