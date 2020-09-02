Efeler Belediyesi yangında küle dönen iş yerini temizledi

Efeler Belediyesi, hafta başında mobilya mağazasında çıkan yangın nedeniyle zarar gören binanın temizliğini gerçekleştirdi. Yangında büyük maddi hasara uğrayan mobilya mağazasından 2 kamyon dolusu malzeme boşaltıldı.

Pazartesi günü Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda Efeler Kaymakamlığı karşısında bulunan Mehmet Sezgin isimli bir vatandaşa ait mobilya mağazasında yangın çıkmış, ahşap mobilyaların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyümüştü. Binadaki dairelere de zarar veren yangın, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek söndürülmüştü. Yangın sonrası ortaya içler acısı bir tablo çıkmış, iş yeri büyük tahribata uğramıştı.

Olayın ardından Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yangından etkilenen iş yerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, yanan mobilyalar ve kullanılamaz hale gelmiş malzemelerden oluşan 2 kamyon dolusu yükü iş yerinden tahliye etti.

İş yeri sahibi Mehmet Sezgin, yapılan temizlik için Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a ve ekiplere teşekkür ederken “Mağduriyetimiz büyük, ciddi bir maddi kaybımız var. Böyle bir felaketin kimsenin başına gelmemesini temenni ederim, Allah herkesi korusun. Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

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