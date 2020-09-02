Balık tutarken düştüğü gölette cesedi bulundu

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Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, 3 arkadaşı ile birlikte balık tutmak için geldikleri gölete düşüp, kaybolan Birkan Çınarlıdere´nin (23) cansız bedenine ulaşıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi'nden 3 arkadaşıyla birlikte Aydın Kuyucak'ın Yukarı Yakacık Mahallesi'ndeki gölete gelen Birkan Çınarlıdere, balık tuttukları sırada dengesini kaybedip, suya düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, havanın kararmasına rağmen aramakurtarma çalışmalarını sürdürdü. Jandarma Su Altı Kurtarma (JAK) ekipleri, saat 03.30 sıralarında, Çınarlıdere'nin cansız bedenine ulaşarak, su yüzüne çıkardı. Birkan Çınarlıdere'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın ADÜ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuyucak Bahattin ALBAYRAK

2020-09-02 14:13:31



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