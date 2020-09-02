Aydın’da EBA Destek Noktası’nın açılışı yapıldı EBA Destek Noktaları Aydın’a yayılacak

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitime giriş imkanı olmayan ya da giriş yapmakta zorlanan öğrenciler için Aydın il genelinde EBA Destek Noktaları oluşturuluyor.

EBA Destek Noktalarından ilki İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un katılımı ile Efeler Sosyal Bilimler Lisesi’nde açılışı gerçekleştirildi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak oluşturulan sınıflarda öğrenciler EBA üzerinden Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak uygulanan canlı bağlantıyı izledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuşmasını EBA üzerinden dinleyen öğrenciler daha sonra sınıf öğretmenlerinin sistem üzerinden verdikleri derslere online olarak katılım sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aydın’da şu an 30 tane EBA Destek Noktası olduğunu belirterek, “Önümüzdeki haftalarda biz bu sayıyı daha da arttıracağız. Bizim yaklaşık resmi ve özel olmak üzere 900 civarında okulumuz var. Biz bütün internet altyapısı olan, bilgisayar laboratuarı olan bütün okullarımızda destek noktalarını oluşturmak istiyoruz. Öğrencilerimiz istedikleri zaman buralara gelip, istifade edebilirler. Tabi bu EBA Destek Noktalarının açılış amacı internet erişimi olmayan, interneti olmayan öğrencilerimizin eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanabilmeleri için bu noktaları oluşturuyoruz. Biz sadece okullarımızda değil, kırsaldaki öğrencilerimizi de düşünerek, ilçe müdürlerimiz mahalle muhtarlarımızla görüşerek, mahallelerdeki uygun noktalarda da bu destek noktalarını oluşturacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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