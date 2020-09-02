Kayıp olarak aranan katibin otomobili sulama kanalında bulundu, kendisi ortada yok (2)

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAT) ekipleri, 2 saatlik aramanın ardından Hüseyin Arslan'ın cansız bedenini buldu. Sudan çıkarılan Arslan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.İslam KELEŞ / AYDIN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın İslam KELEŞ
2020-09-02 16:34:27
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