Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı yapıldı

Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Ömer Günel’in başkanlığında yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda önemli kararlara imza atıldı.

Kuşadası Belediye Meclisi Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansaray’ında toplandı. Toplantıda Kuşadası’nın tanıtımına katkı sağlayacak ciddi kararlar alındı. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün gündeme getirdiği otizmli bireylerin yaşamalarını kolaylaştıracak olan bir eğitim kurumu için yer tahsisi talebi oy birliğiyle kabul edildi. Kuşadası Otizm Derneği tarafından işletilecek olan eğitim kurumu için Türkmen Mahallesi 2282 ada 1 parsel nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye sosyal tesis alanı olarak geçen arazi tahsis edildi. Kuşadası Otizm Derneği, Kuşadası Belediyesi tarafından tahsis edilen araziyi on yıllığına bedelsiz olarak kullanacak.

Kuşadası Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda ilçe tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan bir karara imza atıldı. Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde 531 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan “1. Neopolis Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu” ile ilgili protokolün imzalanması için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e yetki verildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sempozyumun ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirterek “1. Neopolis Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’nu çok önemsiyoruz. Organizasyonun uluslararası alanda ciddi ses getireceğine inanıyoruz. Sempozyumda çok değerli heykel sanatçılarını ağırlayacağız. Organizasyonda ortaya çıkan eserler kentimizin farklı noktalarına yerleştirilecek. Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı ile Kuşadası altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğinde düzenleyeceğimiz sempozyum 5 Ekim’de başlayacak” dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi’nde alınan bir diğer önemli karar ise Adalızade Mezarlığı’nda bulunan tarihi mezar taşlarının özel bir alanda sergilenmesiyle ilgili oldu. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından “Kuşadası Adalızade Mezar Taşları Tanzim, Açık Sergi, Levhalandırma, Uzman Rehber Yetiştirme, Mezarlık Turları ve Koruma Projesi” ismiyle gündeme getirilen konu oy birliğiyle kabul edildi. Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği iş birliğinde yürütülecek olan proje için Mezarlık Amirliği’nin hemen yanında bulunan imar planında park alanı olarak geçen 1090 metrekarelik arazi tahsis edildi. 9 ana teşhir reyonunda 165 tarihi mezar taşının sergileneceği proje Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyacak. Proje ayrıca Avrupa Birliği Seçkin Mezarlıklar Birliği’ne üyelik fırsatı oluşturacak.

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