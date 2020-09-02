Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı yapıldı

İHA

Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı yapıldı

Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Ömer Günel’in başkanlığında yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda önemli kararlara imza atıldı.
Kuşadası Belediye Meclisi Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansaray’ında toplandı. Toplantıda Kuşadası’nın tanıtımına katkı sağlayacak ciddi kararlar alındı. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün gündeme getirdiği otizmli bireylerin yaşamalarını kolaylaştıracak olan bir eğitim kurumu için yer tahsisi talebi oy birliğiyle kabul edildi. Kuşadası Otizm Derneği tarafından işletilecek olan eğitim kurumu için Türkmen Mahallesi 2282 ada 1 parsel nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye sosyal tesis alanı olarak geçen arazi tahsis edildi. Kuşadası Otizm Derneği, Kuşadası Belediyesi tarafından tahsis edilen araziyi on yıllığına bedelsiz olarak kullanacak.
Kuşadası Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda ilçe tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan bir karara imza atıldı. Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde 531 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan “1. Neopolis Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu” ile ilgili protokolün imzalanması için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e yetki verildi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sempozyumun ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirterek “1. Neopolis Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’nu çok önemsiyoruz. Organizasyonun uluslararası alanda ciddi ses getireceğine inanıyoruz. Sempozyumda çok değerli heykel sanatçılarını ağırlayacağız. Organizasyonda ortaya çıkan eserler kentimizin farklı noktalarına yerleştirilecek. Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı ile Kuşadası altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğinde düzenleyeceğimiz sempozyum 5 Ekim’de başlayacak” dedi.
Kuşadası Belediye Meclisi’nde alınan bir diğer önemli karar ise Adalızade Mezarlığı’nda bulunan tarihi mezar taşlarının özel bir alanda sergilenmesiyle ilgili oldu. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından “Kuşadası Adalızade Mezar Taşları Tanzim, Açık Sergi, Levhalandırma, Uzman Rehber Yetiştirme, Mezarlık Turları ve Koruma Projesi” ismiyle gündeme getirilen konu oy birliğiyle kabul edildi. Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği iş birliğinde yürütülecek olan proje için Mezarlık Amirliği’nin hemen yanında bulunan imar planında park alanı olarak geçen 1090 metrekarelik arazi tahsis edildi. 9 ana teşhir reyonunda 165 tarihi mezar taşının sergileneceği proje Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyacak. Proje ayrıca Avrupa Birliği Seçkin Mezarlıklar Birliği’ne üyelik fırsatı oluşturacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp olarak aranan katibin otomobili sulama kanalında bulundu, kendisi ortada yok (2)
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan katibin otomobili sulama ...
Aydın’da EBA Destek Noktası’nın açılışı yapıldı EBA Destek Noktaları Aydın’a yayılacak
YEREL HABERLER Aydın’da EBA Destek Noktası’nın açılışı yapıldı EBA ...
Kayıp olarak aranan katibin otomobili sulama kanalında bulundu, kendisi ortada yok
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan katibin otomobili sulama ...
Söke’de kayıp cezaevi personelini arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Söke’de kayıp cezaevi personelini arama çalışmaları ...
Başkan Özcan, Honaz Belediye Başkanı Kepenek’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Özcan, Honaz Belediye Başkanı Kepenek’i ...
Aydın’da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği göreve başladı
YEREL HABERLER Aydın’da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ...
Balık tutarken düştüğü gölette cesedi bulundu
YEREL HABERLER Balık tutarken düştüğü gölette cesedi bulundu
Restorandaki cinayete 1 gözaltı
YEREL HABERLER Restorandaki cinayete 1 gözaltı
Duayen isimden Nazilli Belediyesi’ne övgü dolu sözler
YEREL HABERLER Duayen isimden Nazilli Belediyesi’ne övgü dolu sözler
Efeler Belediyesi yangında küle dönen iş yerini temizledi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi yangında küle dönen iş yerini ...
Başkan Atay'dan 'Zabıta Haftası' mesajı
YEREL HABERLER Başkan Atay'dan 'Zabıta Haftası' mesajı
Kaymakam Şahin yangında zarar gören mobilya atölyesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin yangında zarar gören mobilya ...
Didim’de korona virüse karşı önlemler devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de korona virüse karşı önlemler devam ediyor
Zabıta Daire Başkanı Genç; "Meslektaşlarımla gurur duyuyorum"
YEREL HABERLER Zabıta Daire Başkanı Genç; "Meslektaşlarımla gurur ...
Nazilli'den orta sahaya takviye
YEREL HABERLER Nazilli'den orta sahaya takviye
Aydın'dan kına dönüşü Bursa'ya dönen çift tırın altına girdi Genç çifti trafik kazası ayırdı
YEREL HABERLER Aydın'dan kına dönüşü Bursa'ya dönen çift tırın ...
Aydın Emniyeti'nde görevli polis memuru Korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Aydın Emniyeti'nde görevli polis memuru Korona virüse ...
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
Garnizon Komutanı Personel Albay Başer'den ADÜ’ye ziyaret
YEREL HABERLER Garnizon Komutanı Personel Albay Başer'den ADÜ’ye ...
ADÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Karasakaloğlu oldu
YEREL HABERLER ADÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Karasakaloğlu oldu
Aydın'da 2 aylık bebek Korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da 2 aylık bebek Korona virüse yakalandı
Kocagür Mahallesi kanal yoluna parke taşı döşeniyor
YEREL HABERLER Kocagür Mahallesi kanal yoluna parke taşı döşeniyor
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşure hayrı
YEREL HABERLER Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşure hayrı
1 Eylül Barış günü Didim’de sembolik olarak kutlandı
YEREL HABERLER 1 Eylül Barış günü Didim’de sembolik olarak kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X