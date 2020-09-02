JAK timi cezaevi personeli Arslan’ın cesedini buldu

Aydın’ın Söke ilçesinde iki gündür kayıp olan cezaevi personeli Hüseyin Arslan’ı arama çalışmaları sonuç verdi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, aracı sulama kanalı içerisinde bulunan Hüseyin Arslan’ın cesedine de suyun içerisinde buldu. Arslan’ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Söke Cezaevi katiplerinden Hüseyin Arslan’ın kayıp haberi üzerine dün gece saatlerinde yapılan çalışmalarda Söke’nin Tuzburgazı Mahallesi ile Didim’in Balat Mahallesi arasında kalan karayolu kenarında aracın parçalarına rastlanmıştı. Bölgede araştırmanın yoğunlaştırılmasının ardından Hüseyin Arslan’a ait araç sazlıklar arasında sulama kanalında bulundu. Gece boyunca devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Jandarma Sualtı Arama Timi tarafından gündüz arama çalışması başlatıldı.

Öğle saatlerinden itibaren bir yandan su altı ekiplerince kanal içerisinde arama başlatılırken, bir yandan sazlıklar arasında Jandarma ve vatandaşların katılımıyla yapılan arama çalışmaları sonuç verdi. Hüseyin Arslan’ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken Savcılık tarafından şüpheli bulunan kaza ve ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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