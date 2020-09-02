Restorandaki cinayetle ilgili 1 gözaltı (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, restoran işletmecisi İdris Akyüz'ün öldürülmesiyle ilgili H.A.İ.'nin ardından O.T. de jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2020-09-02 18:16:08
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