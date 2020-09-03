Beton mikserinin altında kalan elektrikli bisikletli öldü

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Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, beton mikserinin altında kalan elektrikli bisikleti kullanan Hüseyin Soydaş (64) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında NazilliDenizli Gıdı geçidinde meydana geldi. Karaçay Mahallesi yönünden gelen ve karayoluna çıkmaya çalışan elektrikli bisikletli Hüseyin Soydaş, Aydın yönünden gelen Serkan K. (38) yönetimindeki 35 AK 1867 plakalı beton mikserinin çarpması sonucu aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Soydaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nazilli Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Soydaş'ın cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, mikser sürüsüsü Serkan K. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2020-09-02 23:59:21



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