Başkan Atay, 'Efelerden Haber' kitabını tanıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atay, 'Efelerden Haber' kitabını tanıttı

İHA

Efeler Belediyesi Kültür Yayınları Yayın Kurulu önerisiyle Ahmet Zeki Muslu tarafından hazırlanan Kemal Özkaynak'ın yazdığı 'Efelerden Haber' kitabının tanıtımını Efeler Kent Belleği ve Araştırma Merkezi'nde Efeler Belediye Başkanı M.Fatih Atay yaptı.

Başkan Atay, 'Efelerden Haber' kitabını tanıttı

Efeler Belediyesi Kültür Yayınları Yayın Kurulu önerisiyle Ahmet Zeki Muslu tarafından hazırlanan Kemal Özkaynak’ın yazdığı 'Efelerden Haber' kitabının tanıtımını Efeler Kent Belleği ve Araştırma Merkezi’nde Efeler Belediye Başkanı M.Fatih Atay yaptı.
Kemal Özkaynak’ın Kurtuluş savaşında mücadele eden Efeler ile yapmış olduğu röportajların yer aldığı 'Efelerden Haber' başlıklı kitap, Başkan Mehmet. Fatih Atay tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Efeler Belediyesi Kültür Yayınları Yayın Kurulu Üyeleri Arş. Gör. Mükerrem Kürüm, Öğr. Üyesi Dr. Günver Güneş, Prof. Dr. Caner Işık, Eğitimiş Aydın Şube Başkanı Remzi Çomakçı, Emekli Öğretmen şair ve yazar Ahmet Zeki Muslu, Öğretmen şair ve yazar Mustafa Ünver, Dramaturg Serkan Fırtına’nın önerisiyle Ahmet Zeki Muslu’nun yayına hazırladığı eser Efelerdeki ortaokul ve lise de görev yapan sosyal bilgiler, tarih ve edebiyat öğretmenlerine ulaştırılacağı duyuruldu. Ayrıca 'Efelerden Haber' isimli eser Türkiye’deki üniversitelerin tarih bölüm başkanlıklarına gönderilecek. Eserin tanıtımı sonrası Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay gençlere Efeler Belediyesi Kültür Yayınları Yayın Kurulu tarafından basılan kitapları hediye etti.
“Efelerden Haber” kitabının tanıtımını yapan Başkan Atay, "Kemal Özkaynak’ın o dönemde hayatta olan Kurtuluş Savaşı’na katılan Aydınlı Efelerle yapmış olduğu söyleşilerin düzenlenerek hazırlandığı eser bizim geçmişimize ışık tutuyor. Bu toprakları yeniden yurt yapan efelerimize ve gazilerimize vefa borcumuzu bir parça olsun ödemeye çalıştık. Umarım eser geniş kitlelere ulaşır, öğretmen, öğrenci ve araştırmacılar için güzel bir kaynak olur. Bize böyle bir eser bıraktığı için rahmetli Kemal Özkaynak’a minnettarız" dedi.
Yayın Kurulu üyesi ve kitabı yayına hazırlayan Ahmet Zeki Muslu, “Okurlar, Anadolu’nun düşman işgalinden nasıl kurtulduğunu, cesaretleriyle tarih yapan, destan yazan efelerin dilinden okuyacaklar. Umarım bir boşluğu doldurur. Öğretmen, öğrenci ve araştırmacılara yararı olur" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası’nda plastik ambalaj ve metal atıklar sanat eserine dönüştü
YEREL HABERLER Kuşadası’nda plastik ambalaj ve metal atıklar sanat ...
Seramik atölyesinden üniversiteye Seramik atölyesinde çalışırken girdiği üniversite sınavını 38 yaşında kazanan Ayşe Donduran'a Başkan İnal'dan tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Seramik atölyesinden üniversiteye Seramik atölyesinde ...
Başkan Ülken, ilk 10’a giren Aydınlı firmayı tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Ülken, ilk 10’a giren Aydınlı firmayı tebrik ...
Başkan Günel halkın içine girerek, sorunlarla bire bir ilgileniyor
YEREL HABERLER Başkan Günel halkın içine girerek, sorunlarla bire ...
Uluslararası Kognitif Terapiler Birliğine Dr. Öğr. Üyesi Memiş seçildi
YEREL HABERLER Uluslararası Kognitif Terapiler Birliğine Dr. Öğr. ...
Beton mikserinin altında kalan elektrikli bisikletli öldü
YEREL HABERLER Beton mikserinin altında kalan elektrikli bisikletli ...
Nazilli’de feci kaza: Beton mikserinin altında kaldı Beton mikserinin altında sürüklenen bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Nazilli’de feci kaza: Beton mikserinin altında ...
Restorandaki cinayetle ilgili 1 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Restorandaki cinayetle ilgili 1 gözaltı (2)
JAK timi cezaevi personeli Arslan’ın cesedini buldu
YEREL HABERLER JAK timi cezaevi personeli Arslan’ın cesedini buldu
Motosiklet hırsızını parmak izi ele verdi
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızını parmak izi ele verdi
23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet ...
Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı ...
Kayıp olarak aranan katibin otomobili sulama kanalında bulundu, kendisi ortada yok (2)
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan katibin otomobili sulama ...
Aydın’da EBA Destek Noktası’nın açılışı yapıldı EBA Destek Noktaları Aydın’a yayılacak
YEREL HABERLER Aydın’da EBA Destek Noktası’nın açılışı yapıldı EBA ...
Kayıp olarak aranan katibin otomobili sulama kanalında bulundu, kendisi ortada yok
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan katibin otomobili sulama ...
Söke’de kayıp cezaevi personelini arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Söke’de kayıp cezaevi personelini arama çalışmaları ...
Başkan Özcan, Honaz Belediye Başkanı Kepenek’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Özcan, Honaz Belediye Başkanı Kepenek’i ...
Aydın’da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği göreve başladı
YEREL HABERLER Aydın’da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ...
Balık tutarken düştüğü gölette cesedi bulundu
YEREL HABERLER Balık tutarken düştüğü gölette cesedi bulundu
Restorandaki cinayete 1 gözaltı
YEREL HABERLER Restorandaki cinayete 1 gözaltı
Duayen isimden Nazilli Belediyesi’ne övgü dolu sözler
YEREL HABERLER Duayen isimden Nazilli Belediyesi’ne övgü dolu sözler
Efeler Belediyesi yangında küle dönen iş yerini temizledi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi yangında küle dönen iş yerini ...
Başkan Atay'dan 'Zabıta Haftası' mesajı
YEREL HABERLER Başkan Atay'dan 'Zabıta Haftası' mesajı
Kaymakam Şahin yangında zarar gören mobilya atölyesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin yangında zarar gören mobilya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X