Aydınlı itfaiyecilerden duygulandıran paylaşım “Her daim fedakarlığa hazırız”

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Aydınlı itfaiyeciler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla anlamlı bir mesaj verdi. Ateş savaşçıları Aydın'ın kavurucu sıcağında yangına müdahale ederken her tarafları is içinde kalmış fotoğrafları paylaşarak, "Başta Aydın halkı ve ihtiyaç duyulduğunda tüm Türkiye için her daim fedakarlığa hazır ve güçlüyüz." mesajı verdiler.



Yaptıkları müdahaleler ve diğer çalışmalarla vatandaşların beğenisini kazanan Aydınlı itfaiyeciler, bu kez de paylaşımları ile takdir topladı. Geçtiğimiz gün Efeler’de bulunan bir iş hanında çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alan ateş savaşçıları, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda “Olağanüstü durumları sıradan gibi görmek sakin giden bir gün içinde neler olabileceğini kestirmek her an öğrenmek için pes etmemek en faydalı bağrışmalar sarsılmaz dostluklar. Başta Aydın halkı ve ihtiyaç duyulduğunda tüm Türkiye için her daim fedakarlığa hazır ve güçlüyüz. Allah bizleri utandırmasın” ifadeleri yer aldı.



Ateş savaşçılarının bu anlamlı paylaşımını takdir eden vatandaşlar da, Aydınlı itfaiyecilere fedakarlıkları için teşekkür ederek, görevlerinde kolaylıklar diledi.



