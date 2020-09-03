Filipinli anne ve 2 çocuğundan 13 gündür haber alınamıyor



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 2 çocuğunu da yanına alarak ortadan kaybolan Filipinli Maria Danica Özcan'dan (32), 13 gündür haber alınamıyor. Çocukların amcası Çağlar Özcan (24), "Görenler bize ve polise haber versin. Hayatlarından endişe ediyoruz" dedi.

Filipinli Maria Danica, 5 yıl önce turist olarak geldiği Türkiye'de, ayakkabı satış mağazasında çalışan Hilmi Özcan (26) ile evlendi. Çiftin, Cihan Ada Özcan (4) ve Deniz Zeynep Özcan (2) isminde 2 çocukları oldu. Hilmi Özcan, 3 yıl önce tutuklanarak, cezaevine koyuldu. Maria Danica Özcan da 2 çocuğu ile birlikte Özcan ailesinin yanına yerleşti.

21 Ağustos Cuma günü Maria Danica Özcan, 2 çocuğunu da yanına alarak, bir yakınlarına gideceğini söyleyip, evden çıktı. Ancak anne ve çocukları geri dönmedi.

Çocukların amcası Çağlar Özcan, "Her yere baktık ama bulamadık. Polise kayıp başvurusunda bulunduk. Bulunması için herkesten yardım istiyoruz. Gören ve duyanlar insaniyet namına bize ve polise haber versin. Hayatlarından endişe ediyoruz" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2020-09-03 10:51:53



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