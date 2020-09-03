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ADÜ ve Aydın Valiliği, Adnan Menderes Müzesi için bir araya geldi

İHA

ADÜ ve Aydın Valiliği, Adnan Menderes Müzesi için bir araya geldi

Yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi hakkında Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Valiliği arasında toplantı düzenlendi.
Aydın Valiliği himayesinde gerçekleşen toplantıya, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, ADÜ Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turan Akkoyun ve Adnan Menderes Demokrasi Müzesi Müdürü Doktorant Bircan Kayacan katıldı.
Toplantıda, Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin, müzeye katkılarının neler olabileceği konusu üzerinde durularak iş birliği çalışmaları hakkında fikir alışverişi yapıldı. Müze Müdürü Bircan Kayacan’ın Adnan Menderes Demokrasi Müzesi hakkında bilgi verdiği toplantının ardından müzede incelemelerde bulunuldu.

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