ADÜ ve Aydın Valiliği, Adnan Menderes Müzesi için bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi hakkında Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Valiliği arasında toplantı düzenlendi.

Aydın Valiliği himayesinde gerçekleşen toplantıya, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, ADÜ Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turan Akkoyun ve Adnan Menderes Demokrasi Müzesi Müdürü Doktorant Bircan Kayacan katıldı.

Toplantıda, Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin, müzeye katkılarının neler olabileceği konusu üzerinde durularak iş birliği çalışmaları hakkında fikir alışverişi yapıldı. Müze Müdürü Bircan Kayacan’ın Adnan Menderes Demokrasi Müzesi hakkında bilgi verdiği toplantının ardından müzede incelemelerde bulunuldu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.