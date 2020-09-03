Nazilli Belediyespor'da Ufukcan kalıyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluk parolasıyla transfer harekatını sürdüren Nazilli Belediyespor, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Ufukcan Engin'le yeniden anlaştı. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Nazilli, Bünyamin Cesur Karataş'ın transferinin ardından uzun süredir temas kurduğu Ufukcan konusunda da mutlu sona ulaştı. Ufukcan Engin ile her konuda anlaşan ancak kulübünü bir türlü ikna edemeyen yönetim, İstanbul ekibinden onayı aldı. Ufukcan'ın Nazilli'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2020-09-03 12:06:39
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