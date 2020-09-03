Aydın Valisi Aksoy Koçarlı'yı ziyaret etti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Koçarlı ilçesini ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliği'ne atana Hüseyin Aksoy ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaret kapsamında Koçarlı Kaymakamlığı ve Koçarlı Belediyesi'ni ziyaret eden Aksoy , sahada devam eden çalışmaları yerinde incelemelerde bulunarak ilçe kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretine Koçarlı Kaymakamlığı ile başlayan Vali Hüseyin Aksoy burada Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli’den İlçe ile ilgili brifing aldı. Ziyaretine Koçarlı Belediyesi ile devam eden Aksoy'a Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan İlçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.

Çalışmaları sahada inceledi

Vali Aksoy, belediye ziyaretinin ardından Başkan Kaplan’ın daveti üzerine sahada incelemelerde bulundu. İlk olarak tarihi Cihanoğlu Kulesi'ni ziyaret eden Vali Aksoy, Kaplan’dan kamulaştırma ve restorasyon çalışma aşamaları ile ilgili bilgi alarak ardından inşaatı devam eden Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Aksoy İlerleyen günlerde ıslah çalışması başlayacak olan Kocababa Deresinde de incelemelerde bulundu.

Sahada belediye çalışmalarını inceleyen Aksoy, ilçede bulunan kahvede vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

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