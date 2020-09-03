Başkan Kendirlioğlu; "Aydın tarımının tansiyonunu pamuk belirliyor"

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Pamuk bizim için çok önemli bir ürün. Aydın tarımının tansiyonu pamuk belirliyor" dedi.

Efeler Ziraat Odası Meclisi, ülke tarımını masaya yatırdı. Tarımdaki güncel gelişme ve sorunları görüşen meclis, pamuğa devlet desteğinin önemine işaret etti. Pamuk fiyatlarının üç yılın ortalaması şeklinde seyrettiğini belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Borsadaki işlemde pamukta 10 buçuk lira gibi bir fiyat oluşmuş. Bu fiyat 3 sene önceki fiyat bile değil. O zamanlar fiyatlar 11 lirayı aşmıştı. Zaman zaman 11 buçuk lira bile oldu. Ziraat odası olarak çıkarttığımız maliyet kilogramda 5 lira civarında" dedi.

Çiftçilerin bu sene pamuktan zarar edeceğini iddia eden Kendirlioğlu, "Nasıl incirde, fındıkta, üzümde, çayda Toprak Mahsulleri Ofisi devreye girerek, belli bir fiyat aralığında tutabilmesi için o fiyattan aşağıya düşmesi durumunda nasıl müdahale ediyor, hatta devlet alım yapıyorsa pamukta da buna benzer bir model uygulanmalı" diye konuştu.

"Pamuk primi 2 senedir 80 kuruş"

Pamukta primin 2 senedir değişmediğini ve 80 kuruş olduğunu belirten Kendirlioğlu, "Prim bir buçuk lira olması gerekiyor. Pamuk Aydın'da önemli bir ürün. Pamuk ekim alanları azaldığında diğer ürünler çoğalıyor. Böyle olunca da onların da arztalep dengesi bozuluyor ve fiyatları aşağıya düşüyor. Pamuk ekimi ne kadar artarsa Aydın tarımının dengesi de o doğrultuda netleşiyor. Aydın'da tarımın tansiyonunu pamuk belirliyor. Pamuğun muhakkak desteklenmesi ve çiftçisinin korunması gerekiyor. Pamuğun yüzde 50'sini dışarıdan alıyoruz. Eğer bu durum böyle devam eder, devletimiz gereken desteği vermezse önümüzdeki yıl Aydın'da pamuk tarımı en az yüzde 4050'ler civarında azalır ve diğer ürünlere yöneliş olur. Bu yönelme de Aydın'da tarımın dengesini bozar" ifadelerini kullandı.



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