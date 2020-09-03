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Mutluluğu kazayla yarım kalan çiftin birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

DHA

Mutluluğu kazayla yarım kalan çiftin birlikte son görüntüleri ortaya çıktı


Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)AYDIN'daki kına gecesi dönüşü Bursaİzmir yolunda kaza yapan hafif ticari araçta Mutlu Varol (32) yaşamını yitirdi, nişanlısı Seren Taşdemir (25) ile 2 akrabası ise ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren Seren Taşdemir'in "Cuma günü düğünüm olacak taburcu olabilir miyim" sözleri acı haberi henüz veremeyen yakınlarını üzüntüye boğdu. Öte yandan Bursa'da düğün töreni ve eğlencesi yapmayı planlayan çiftin Aydın'daki kına gecesinde çekilen mutlu anlarının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 07.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir yolunda meydana geldi. Düğün için hazırlıklarını tamamlayan Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi Mutlu Varol ve Seren Taşdemir, Aydın'da kına gecesi ve düğün eğlencesi yaptıktan sonra akrabaları Gaye Taşdemir (22) ve Bircan Taşdemir (42) ile birlikte 5 Eylül Cumartesi günü yine düğün eğlencesinin düzenleneceği Bursa'ya doğru yola çıktı. Mutlu Varol'un kullandığı 16 LTN 23 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, Numan E. (40) yönetimindeki 35 NNV 50 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücü Mutlu Varol ile Seren Taşdemir, Gaye Taşdemir ve Bircan Taşdemir araç içinde sıkıştı. TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, araçta sıkışanları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Mutlu Varol'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, nişanlısı Seren Taşdemir ile onun akrabaları Gaye ve Bircan Taşdemir'in yaralı olduğu anlaşıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından TIR şoförü Numan E., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bursa'da düğün töreni ve eğlencesi yapmayı planlayan çiftin, Aydın'daki kına hazırlığı ve gecesinin yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. İlk görüntü kuaför salonunda çekildi. Damatlık içindeki Varol'un, gelinlik giyen Taşdemir'i alnından öpüp çiçek verdiği görüldü. Yine görüntülerde mutluluğu yüzüne yansıyan Seren Taşdemir'in dans ettiği görüldü. Bir diğer görüntüde ise düğün eğlencesi ve finalinde kına gecesine ait kareler yer aldı. Çiftin bu mutlu gönünde eğlendikleri o anlar, hatıra kaldı.
Öte yandan kazayla ilgili kendisine bilgi verilmeyen ve hastanedeki tedavisi süren Seren Taşdemir'in "Cuma günü düğünüm olacak taburcu olabilir miyim" dediği öğrenildi.  
DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM
2020-09-03 12:55:20

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