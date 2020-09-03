Didim Belediyesi’nden basın açıklaması

Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada bazı sosyal medya platformlarında Didim Belediyesi ve Belediye Başkanı A.Deniz Atabay hakkındaki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bazı Sosyal Medya platformlarında yer alan Didim Belediyemizin kurumsal kimliği ve Belediye Başkanımızın şahsı ile ilgili ortaya atılan gayri ahlaki ve mesnetsiz iddialar, hizmet noktasında attığımız adımların ne denli doğru olduğunun bir göstergesidir. Bu kapsamda Belediyemizin kurumsal kimliği ve başkanımızın şahsına yönelik mesnetsiz iddiaların arkasında kim ya da kimlerin olduğu Didim kamuoyunca da bilinmektedir. Görevde bulunduğumuz 6 yıl boyunca “Didim halkının hakkını, kimseye yedirmeyeceğiz.” şiarıyla görev anlayışımızı sürdürürken, kanunun verdiği yetki ve yönetmeliği Didim halkının yararına kullanmaya devam edeceğiz. Didim’de oluşan rant çetelerine karşı sürdürdüğümüz haklı mücadelemizde bizlere yönelik ortaya atılan gayri ahlaki, manşetsiz ve vicdanlara sığmayan iddialara karşı en net duruşu Didim halkı göstermektedir. Bizler görev yaptığımız 6 yılda Didim’in ve Didimlinin hakkını korumaya yönelik attığımız adımlar ve yaptığımız hizmetlerin cevabını 2019 yılında Didimlilerden aldığımız rekor oyla bir kez daha kanıtladık. Bu kapsamda; Belediyemizin kanunlardan aldığı yetkiyle ortaya koyduğu görev anlayışına, her ortamda karşı duran bu zihniyet bir kez daha hortlamıştır. Bu gerçek dışı iddiaların sebebi ise ilk günden bu yana “kaçak ve kanunsuz” şekilde inşaatını sürdüren ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılarak kanunlara meydan okuyanların çabalarıdır. Bu tür çabaların nafile olduğu bir kez daha gün yüzüne çıkarken, bu tür “kaçak, ruhsatsız ve vicdanlara sığmayan” yapıların denetimi Belediyemizce sürdürülecektir. Didim halkından ve kanunlardan aldığımız güç ve inançla çalışmaya devam ederken, bu sürede gerekli her türlü iş ve işlemleri aynı kararlılıkla sürdürecek olup bu asılsız iftiralara karşı da hukuki işlemlere başlamış bulunmaktayız” denildi.

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