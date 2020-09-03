AK Parti’li Yavuz’dan, Fransız Dergisine Sert Elelştiri “İslam değerlerine hakaret etmek, özgürlük değildir”

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, bir Fransız dergisinde Hz. Muhammed’e yönelik saygısızlığı kınayarak, sert bir dille eleştirdi.

İslamofobik Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun, yine Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yayımlanmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Yaşanan olay sonrasında açıklama yapan AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, dergiyi kınayarak sert bir dille eleştirdi. Dergide çıkan karikatürlerin özgürlük olmadığını belirten AK Parti’li Yavuz; “Nüfusu iki milyarı aşkın olan Müslümanların değerlerine hakaret etmek, çizipkaralamak asla özgürlük değildir. Bu saygısızlıktır, ahlaksızlıktır, ilkesizliktir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hiç şüphesiz bu alçakların ulaşamayacakları kadar pak ve tertemizdir. Sevgili peygamberimize yönelik hakaretleri, dergisinde yeniden yayınlama kararı alan Charlie Hebdo’yu şiddetle kınıyorum. İslamafobiyi ve ırkçılığı destekleyen her türlü hareket ile mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

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