Nazilli'de zeytinlik alanda yangın

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında, 8 dekar alan zarar gördü.
Beydağ-Ödemiş yolundaki kırsal Kardeşköy Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 4 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracıyla 3 orman mühendisi ve 15 yangın söndürme işçisi sevk edildi. 1 yangın söndürme helikopteri ile de havadan desteklenen çalışmalarla yangın söndürüldü.
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da çalışmaları yerinde takip etti. Yangında 8 dekar zeytinlik alan yanarak zarar gördü. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2020-09-03 18:12:29
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