İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün projesi GEKA’dan destek almaya hak kazandı

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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi'nin, ''Akuaponik Sistemlerin Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü ve Teknik Personele Tanıtılması/Eğitimi''adlı projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizdeki su ürünleri yetistiricilik sektöründe aktif olarak rol alan, yerel aktörlerin planlama, uygulama ve yenilikçi hizmet kapasitesinin artırılması, kurumumuzda görevlendirilen personelin uzmanlasması ve konu hakkında bilgi sahibi olup, teknik danışmanlık yapmasına katkı sağlayacak olan proje kapsamında; ilimizde sektöre yönelik faaliyet gösteren, Su Ürünleri Yetistiricileri Üretici Birlik üyeleri ile kurumumuz teknik personeline, kapalı devre sistemleri hakkında bilgi verilerek, sürdürülebilir üretimde önem kazanan akuaponik sistemler tanıtılacaktır.

Aydın İl ve İlçe Müdürlüklerinden teknik personellerin daha etkin olmalarını amaçlayan, Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Aydın il Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşme kapsamındaki eğitimin Doç. Dr. Ertan Ercan tarafından Ekim ayında gerçekleşmesi planlanmaktadır” denildi.

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