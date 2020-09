Aydınlı barınak çalışanlarından anlamlı mesaj

Aydınlı barınak çalışanları yayınladıkları anlamlı mesajla, hem takdir topladı hem farkındalık oluşturdu.

Sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi için çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları yayınladıkları mesajla, farkındalık oluşturdu. “Barınak çalışanı kimdir?” başlığı ile yapılan açıklamada barınak çalışanlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekildi. Barınak çalışanları olarak vatandaşların biraz daha duyarlı olmalarını istediklerini dile getiren Barınak Şefi Serdal Güleryüz; “Barınak çalışanları olarak yaşadığımız sıkıntı ve zorlukları dile getirmek istedik. Bizler hayvansever ve barınak çalışanı olarak, birkaç günlük heves ile sahiplenilmiş veya satın alınmış daha sonrada sokağa atılmış canlara sahip çıkıyoruz. Burada onların tedavi ve bakımlarını yapıyoruz. Her gün gelen yüzlerce şikayetleri dikkate alarak vatandaşlarımızı da memnun etmeye çalışıyoruz. Fakat sürekli olarak arada kalıyoruz ve sürekli suçlanan biz oluyoruz. Bu sebeple yaptığımız açıklama ile farkındalık oluşturmak istedik. Son üç ayda 73 can, Özlem Başkanımızın ‘Satın alma, sahiplen” kampanyası ile yuvaya sahip oldu. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na da canlara verdiği değer ve bizlere verdiği destek için teşekkür ederiz” dedi.

“Hep suçlu olandır”

Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları tarafından yapılan açıklamada “Barınak çalışanı, sokaklarda hasta, yaralı canları almaya giden ve hakaret işitendir. Canları şikayet eden vatandaş ile almayın diyen vatandaş arasında kalıp hep suçlu olandır. Saat kavramı olmayan, sürekli çalışan ama bir türlü kimseyi memnun edemeyendir. ‘Saldırıyor alın bunu burda görmek istemiyorum’ diye konuşan insanlara onların da can olduğunu, yaşama hakları olduğunu söylerken hakaret işitendir. Orada yaşayan canları, sırf insanlar istemiyorlar zarar vermesinler diye alıp barınağa götüren, götürdüğü için yine hayvanseverler tarafından suçlananlardır. Kısacası hayvansever suçlar, hayvan sevmeyen suçlar. Boğazı sıkılan, yumruk atılan, hakaret edilen, kovulan bazen aşağılanan emekçilerdir. Ne istediğinizi anlamak mümkün değil” ifadelerine yer verildi.

