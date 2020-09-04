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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da uyuşturucu operasyonu

İHA

Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 280 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Zeybek Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Mithat Y. ve Murat Y. isimli şahısların üzerinden 280 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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