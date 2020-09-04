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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da Korona virüs denetimi yapıldı

İHA

Aydın’da Korona virüs denetimi yapıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında Aydın’ın Efeler ilçesinde denetim gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı talimatı ile tüm ülke genelinde gerçekleştirilen genel denetimlerden biri de Aydın’da gerçekleştirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde Yağcılariçi Çarşısı denetlendi. İş yerlerini tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Vali Aksoy, iş yeri sahiplerini ve çalışanlarını sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyardı.
Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu takdirde virüs ile mücadelede çok önemli bir mücadeleyi yakalanmış olacağını kaydeden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Özellikle son süreçte zaman zaman sayılarımızda artışlar söz konusu olabiliyor. Bu konuda toplumumuzun daha duyarlı olması ve konulan kurallara titizlikle uymaları hepimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamda Aydın’da yaşayan tüm vatandaşlarımızdan talebimiz bu kurallara uymaları ve uymayanları da uyarmalarıdır. Uyarmaya rağmen uymayanlar varsa da onları da mutlaka ilgili birimlerimize mutlaka bildirilmelidir. Bizim buradaki temel amacımız ceza kesmek değil, toplum sağlığımızı korumak. Toplumun bütün bireylerinin ortak hareket ederek virüs ile mücadele konusuna katkı sunmalarını sağlamaktır. Son çare olarak ceza kesmeyi yeğliyoruz. Aydın’da bugüne kadar bu noktada önemli bir çalışma ortaya kondu. Katkı sunan tüm kişi ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu mücadeleyi bir bütün olarak hep birlikte verdiğimizde bir sonuç alabiliriz” dedi.
Denetime Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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