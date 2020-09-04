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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atay, esnafla birlikte aşure dağıttı

İHA

Başkan Atay, esnafla birlikte aşure dağıttı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın 3. Sanayi Sitesi ve Aydın Toptan Gıda Çarşısı esnaflarının Muharrem Ayı nedeniyle düzenledikleri aşure hayırlarına katıldı.
Efeler’deki Aydın 3. Sanayi Sitesi ve Aydın Toptan Gıda Çarşısı esnafları aşure hayrında bulundu. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de düzenlenen geleneksel törenlerde esnafla bir araya geldi. Sabah saatlerinde Aydın 3. Sanayi Sitesi’nde ve akşam saatlerinde 5’incisi düzenlenen Geleneksel Aydın Toptan Gıda Çarşısı Esnafları Aşure Hayrı’nda dualar okunarak dev kazanlarda kaynatılan aşureler, esnaflara ve vatandaşlara ikram edildi.
5. Geleneksel Aydın Toptan Gıda Çarşısı Esnafları Aşure Hayrı’nın hayırlı ve uğurlu olmasını dileyip devamının gelmesini temenni eden Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, sözlerine Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a teşekkür ederek devam etti. Başkan Ülken, “Çok değer verdiğimiz, hep yanımızda olan tüccarın, sanayicinin, esnafın her an ve her türlü sorununu dinleyip çözüm üretmeye çalışan bir belediye başkanımız var, Allah ondan razı olsun” diye konuştu.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Ticaret Odası Başkanı Ülken’e güzel sözleri için teşekkür ettikten sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümü haftası olduğunu hatırlattı. Başkan Atay bu günlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçlu olduğumuzu söyledikten sonra “Birlik ve beraberlik aşının yapıldığı Muharrem Ayı, topraklarımızda binlerce yıldır hoş görü ve sevgi içerisinde devam ediyor. Muharrem Ayı kültürümüz ve dinimizce kutsal bir aydır, aynı zamanda da matem ayıdır. Bu ayın bereketine biz de aşure dağıtarak gönüllerimizi birleştiriyoruz. Çeşitli tatlardan oluşan aşure gibi toplumun da din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olması temennisiyle, Muharrem Ayı’nda yapacağımız tüm ibadetlerimizin kabul olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

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