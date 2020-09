Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Donduranlı vatandaşlardan yemekli teşekkür

Parke taşlarını Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği, parke taşı döşeme işinin Yenipazar Belediyesi tarafından yapıldığı Donduran Mahallesi'nde vatandaşlar da memnuniyetlerini çalışanlara her gün dönüşümlü olarak yemek yaparak gösteriyor. "Birlikten kuvvet doğar" düşüncesiyle hareket eden Büyükşehir Belediyesi'yle Yenipazar Belediyesi, ortak çalışmayla Yenipazar'daki bütün mahalleleri hizmetle buluşturuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Yenipazar Mahallesi'yle ortak çalışması bir mahalleyi daha mutlu ediyor. Yenipazar Belediye Başkan Yardımcısı Malik Ercan verdiği destekler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederken, "Aydın Büyükşehir Belediyesi bize her türlü desteği sağlıyor" ifadelerini kullandı. Donduran halkı ise memnuniyetlerini çalışan işçilere her gün yemek yaparak gösteriyor.

Yaklaşık 4 bin metrekare parke çalışması yapılan mahallede parke taşı döşenmemiş neredeyse hiçbir yer kalmazken, dün çalışanlara yemek pişiren 81 yaşındaki Hafize Madran "Büyükşehir Belediyesi'ne ve Yenipazar Belediyesi'ne verdiği hizmetler için teşekkür ederiz. Yapılan işlerden çok memnun olduğumuz için işçilerimize yemek veriyoruz. Gelen misafirimizi yemeksiz kaldırmayız. Onlar bizim misafirimiz sayılır" ifadelerini kullandı. Madran, Başkan Çerçioğlu'nu da mahallelerine davet ederek onu da ağırlamak istediklerini söyledi.

Donduran Mahallesi Muhtarı Olgun Fidan ise "Mahallemizde ana caddelerden sonra ara sokakları da bitiriyoruz. Yapılan çalışmalarda taşları Büyükşehir Belediyesi'nden temin ediyoruz. Yenipazar Belediye Başkan Yardımcısı Malik Ercan aracılığıyla da işçiliği Yenipazar Belediyesi yapıyor. Başta Başkan Çerçioğlu olmak üzere Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden'e ve Yenipazar Belediye Başkan Yardımcısı Malik Ercan'a çok teşekkür ederiz" dedi.

