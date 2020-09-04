Evdeki yangın maddi hasara yol açtı

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 3 katlı binanın zeminindeki dairede çıkan, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Altıntaş Mahallesi Türk Ocağı Caddesi 128 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katındaki dairede, saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine mahalleye geldi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine oksijen tedavisi uygulanırken binanın çatısında bulunan ve dumandan etkilenen Terrier cinsi 'Prenses' isimli köpek de veterinere götürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-09-04 16:45:45



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