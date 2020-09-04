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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda Altın Güvercin heyecanı başladı

İHA

Kuşadası’nda Altın Güvercin heyecanı başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 23. Altın Güvercin Beste Yarışması, Kuşadası Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda düzenlenen basın toplantısı ile başladı.
Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 6 yıllık aranın ardından geçtiğimiz yıl yeniden Kuşadası’na kazandırılan Altın Güvercin’in oluşturduğu coşku ve heyecanın kesintiye uğramaması amacıyla pandemi koşullarına rağmen yarışmayı bu yıl da düzenleme kararı aldıklarını belirterek, organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.
Kuşadası’nda 3 gün sürecek Altın Güvercin heyecanı başladı. 6 Eylül’de düzenlenecek büyük final gecesi ile sona erecek olan 23. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın startını, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel verdi. Türkiye’nin pop müzik alanında gelenekselleşmiş ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin’i 6 yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz yıl yeniden kente kazandıran Başkan Ömer Günel, Kervansaray’da düzenlediği bir toplantı ile basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya Başkan Ömer Günel’in yanı sıra KUSAV Başkanı Levent Köylü, organizatör Ali Rıza Türker ve yarışmanın altın sponsoru olan Eviz Yapı’dan Şakir Eviz katıldı.
Toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nın en önemli değerlerinden olan Altın Güvercin’i 23’üncü kez kanatlandırmanın gururu ve coşkusunu yaşadıklarını belirterek yarışmayı pandemi şartlarını harfiyen yerine getirmek sureti ile gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Pandemi nedeniyle Altın Güvercin Beste Yarışması’nı iptal etmeyi dahi düşündüklerini ifade eden Başkan Ömer Günel şöyle konuştu: “2020 yılı tüm dünya için zor bir yıl oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve bugüne kadar binlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgını tüm yaşamımızı değiştirdi. Pandemi, maske, sosyal mesafe gibi yeni kavramlarla tanıştık. Bireysel ve sosyal tüm yaşam alanlarımızı, alışkanlıklarımızı yeniden düzenlemek durumunda kaldık. Altın Güvercin Beste Yarışması’nı da bu yıl ne yazık ki pandemi koşullarında ve pandemiye rağmen düzenleme kararı aldık. Çünkü Altın Güvercin coşkusunun ve heyecanının kesintiye uğramasını istemedik. Geçtiğimiz yıl zengin bir içerik ve farklı bir konseptle altı günlük bir program dahilinde düzenlediğimiz Altın Güvercin Beste Yarışması’nı, aynı gerekçelerle bu yıl 3 gün olarak belirledik. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs vakalarının son günlerde artış eğiliminde olması toplum sağlığımızı korumak adına bizleri ne yazık ki sıkı önlemler almak durumunda bıraktı. Altın Güvercin sevincini ve heyecanını, arzu eden tüm hemşehrilerimizin ve müzikseverlerin katılımıyla hep beraber yaşamak isterdik. Ancak her zaman dile getirdiğimiz gibi her şeyin başında sağlık geliyor. Bu nedenle yarışmamız kapsamında 2500 kişi kapasiteli Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da 5 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan Berkay konserimizi ve Erol Evgin’in katılımıyla 6 Eylül’de gerçekleşecek olan final gecemizi sosyal mesafe kuralı doğrultusunda 800 kişilik bir izleyici kitlesi ile sınırlandırdık. Öte yandan amfi tiyatroya girişte HES kodu bildirim zorunluluğu getirmek durumunda kaldık. Bu noktada hemşehrilerimizin anlayışına güveniyor ve gerek kendi sağlıklarını gerekse de toplum sağlığını korumak için tedbirlere harfiyen riayet edeceklerine inanıyoruz. Final gecemiz saat 21.00’den itibaren televizyondan canlı olarak yayınlanacak. Final gecemizde yer almak isteyen ancak izleyici kısıtlaması nedeniyle bunu yapamayan vatandaşlarımız televizyondan canlı olarak izleyebilir.”
Başkan Ömer Günel, Türkiye’nin pop müzik alanında ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin’in düzenlenmesi sürecine katkı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yarışmanın altın sponsoru Eviz Yapı’dan Şakir Eviz, ana sponsorlar Setur Marina ile Ulusoy Enerji yetkililerine ve tüm destek sponsorlarına Kuşadası halkı adına teşekkür etti. Kuşadası’nın uzun yıllar boyunca Türk turizminin amiral gemisi olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel “Hedefimiz kentimiz Kuşadası’nı yeniden turizmin amiral gemisi haline getirirken kültür ve sanatın da amiral gemisi haline getirmektir. Düzenleyecek olduğumuz nitelikli ulusal ve uluslararası organizasyonlarla bunu başarma yolunda adım adım ilerleyeceğiz. Ekim ayı içerisinde 1. Neopolis Taş Heykel Sempozyumu’nu düzenleyeceğiz. Eğer pandemi sürecini yaşamasaydık Sokak Müzisyenleri Şenliği ile kentimize büyük bir renk ve canlılık katacaktık. Önümüzdeki günlerde yeni ve güzel sürprizler ile yeniden buluşacağız” dedi.
Toplantıda konuşan yarışmanın altın sponsoru Eviz Yapı’dan Şakir Eviz, içinde yaşadıkları kente ve Kuşadası Belediyesi’ne katkı sunmak için sponsor olduklarını belirterek bununla gurur duyduklarını ifade etti. KUSAV Başkanı Levent Köylü, Altın Güvercin Beste Yarışması sayesinde kentin kültür, sanat ve tanıtım alanında önemli görevler üstlenen KUSAV gibi bir vakfa kavuştuğunu belirterek Kuşadası Belediyesi’nin pandemi koşullarında kültür ve sanat etkinlikleri alanında en iyi performans sergileyen belediyelerden birisi olduğunu belirtti. Yarışmanın organizatörlerinden Ali Rıza Türker ise Altın Güvercin’in 35 yıllık uzun bir serüven olduğuna dikkat çekerek Türk pop müzik dünyasına bu denli önemli katkıları bulunan bir organizasyonu yaşattığı için Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.
Basın toplantısının ardından İbramaki Sanat Galerisi’nde “Dünden Bugüne Altın Güvercin” isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Altın Güvercin’in düzenlendiği yıllara ilişkin fotoğraf karelerinin yer aldığı sergi bir hafta süreyle gezilebilecek.

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