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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın Güvercin. Ferhat Göçer konseriyle start aldı

İHA

Altın Güvercin. Ferhat Göçer konseriyle start aldı

Kuşadası’nda başlayan 23. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın heyecanı ünlü yorumcu Ferhat Göçer’in birbirinden güzel şarkılarıyla renk kattığı açılış kokteyli ile start aldı. Omega Arena Ramada Resort Hotel’de düzenlenen kokteylde konuşan Ferhat Göçer, 2000 yılında düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması’na katılarak ikinci olduğunu ve 20 yıl aranın ardından aynı sahnede olmanın heyecanını yeniden yaşadığını söyledi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda gerçekleştirdiği bir basın toplantısı ile başlattığı 23. Altın Güvercin Beste Yarışması, ilk gününde Omega Arena Ramada Resort Hotel’deki kokteylle devam etti.
Kokteyl, pandemi koşulları doğrultusunda sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleşti. Kokteyle; CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, ünlü televizyon yorumcusu ve yazar Metin Uca ile basın mensupları ve davetliler katıldı.
Seslendirdiği şarkılar ile kokteyle renk katan sevilen yorumcu Ferhat Göçer, Altın Güvercin Beste Yarışması’nın kendi müzik yaşamında önemli bir yer tuttuğunu belirterek “2000 yılında düzenlenen yarışmaya katılıp ikinci olmuştum. Bu nedenle Altın Güvercin Beste Yarışması benim için çok özel. 20 yıl aranın ardından tekrar aynı heyecanı yaşamak ve bu sahnede olmak benim için çok önemli ve değerli. Bu yarışmayı tekrar Kuşadası’na kazandıran Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ediyorum” dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi koşullarına rağmen kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara ve yorumcu Ferhat Göçer’e teşekkür ederek şöyle konuştu: “23’üncü kez Altın Güvercin’i kanatlandırıyor olmaktan dolayı gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Bu konuda bizi yüreklendiren ve organizasyonun yaşama geçirilmesine ortak olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na buradan bir kez daha şükranlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Bu organizasyonun başlaması 1985 yılına dayanıyor ve siyasi olarak mimarı Sayın Engin Berberoğlu, teknik olarak mimarı ise bugün de bizimle olan Sayın Ali Rıza Türker’dir. Kendilerine de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Pandemi nedeniyle 5 günlük programı 3 güne indirdik. 3 gün içerisinde de olabildiğince zengin bir program hazırladık. Herkesin çok eğlenmesini diliyorum. Ancak her şeyin başının sağlık olduğunu unutmadan ve pandemi kurallarına uyarak. Altın Güvercin, Türkiye’nin ilk beste yarışması ve halen tek olma özelliğini koruyor. O nedenle bizim için, Türkiye için çok önemli. Sayın Özlem Çerçioğlu ile birlikte başlangıcında ulusal niteliğine tekrar kavuşturmak, sonrasında ise uluslararası bir nitelik kazandırma kararı vermiştik. Bu yolda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Pandemiye rağmen bu yıl yarışmayı düzenleme kararı aldık ve Pazar gecesi gerçekleşecek olan final gecemiz canlı olarak yayınlanacak" diyerek geceye katılanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından pazar gecesi Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da büyük jüri karşısında bestelerini seslendirecek olan finalistlerin sahneye çıkış sıralarını belirlemek amacıyla kura çekimi yapıldı.

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