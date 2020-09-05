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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güler'in altı Eylül mesajı

İHA

Başkan Güler'in altı Eylül mesajı

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, 6 Eylül Mahalli Kurtuluş Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bize ecdadımızdan miras kalan, kanları ve canlarıyla muhafaza ettikleri bu toprakları namusumuz bilerek savunmak, her vatandaşın önceliğidir" dedi.
Tarihi, destanlarla dolu olan Türk Milleti'nin, vatan söz konusu olduğunda hiç düşünmeden kanlarını canlarını ortaya koyduğunu ve bu toprakların bu şekilde vatan olduğunu belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "30 Ağustos 1922’de Türk ordusu, işgalci güçleri Anadolu'dan temizlemek için 26 Ağustos'ta Afyon'da Büyük Taarruzu başlatmış ve Dumlupınar'da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün idaresinde düşmanlar imha edilerek zafere ulaşılmıştır. 9 Eylül'e kadar devam eden bu süreçte, Köşkümüz 6 Eylül tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır. İlçemiz işgal güçleri tarafından gerçekleştirilen büyük katliamlara ve vahşetlere tanık olmuştur. Köşkümüzün düşman işgalinden kurtuluşu uğruna halkımız, kadınıyla, erkeğiyle, genç yaşlı demeden, insanlık tarihinde eşine nadir rastlanan zulme ve vahşete karşı birlik olmayı başarabilmiş, kanlarını, canlarını feda ederek amansız bir mücadele vermiştir. Anadoluyu vatan bilmiş, onurunu, vatan sevgisini, birlik olma ruhunu tüm dünyaya gösterebilmiş insanımızın mücadelesi, tüm dünyada bağımsızlık mücadelesi veren halklara da onurlu bir örnek teşkil etmiştir. Tüm bu yaşananlar yüreğimizde hala sızıdır. Biz Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Mehmet Akif’in Necip Fazıl'ın nesilleriyiz ve bununla da onur ve gurur duyuyoruz. Anadolu'nun her bir köşesinde vatan topraklarında verilen kurtuluş mücadelesinin en şanlı örneklerinden birini yaşamış Köşk halkı bilmelidir ki biz ecdadımızdan aldığımız bu mücadeleci, bağımsızlık ruhunu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Başta bu toprakları vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, efelerimizi ve vatan savunmasında yer alan nice isimsiz kahramanlarımızı saygı rahmet ve minnetle yad ediyor, çok kıymetli Köşklü hemşehrilerimin 6 Eylül Mahalli Kurtuluş Gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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