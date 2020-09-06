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Söke'nin kurtuluşunun 98. Yıldönümü kutlandı

İHA

Söke'nin kurtuluşunun 98. Yıldönümü kutlandı

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıldönümü törenle kutlandı.
Törene İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Kandur, Belediye Başkanı Levent Tuncel başta olmak üzere protokolün diğer temsilcileri katıldı.
Tören; İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Kandur, Belediye Başkanı Levent Tuncel’in Atatürk Anıtına çelenk sunmaları ile başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel yaptı.
Başkan Tuncel konuşmasında; "Kurtuluş günleri o kentlerin ulusal bayramıdır" dedi.
Tuncel; "Biz bu günleri önemlerine uygun olarak hatırlayıp, gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Aktarmalıyız ki; tarihten ders almalı, gelecek neslin aynı güçlükleri yaşamasına engel olmalıyız” dedi.
Söke Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, Belediye Meclis üyelerinin de aralarında olduğu heyet Madenciler Köprüsü Kavşağında bulunan Cafer Heykeli Anıtına karanfil bıraktılar. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel burada yaptığı kısa konuşmada Cafer Efe’nin ilçenin kurtuluşunda yapmış olduğu mücadeleyi çok önemsediklerini belirterek, vatan kahramanlarını bir kez daha andı ve minnetlerini dile getirdi.

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