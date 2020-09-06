Başkan Günel jüri üyeleriyle buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın büyük finali öncesinde jüri üyeleri ile bir araya gelerek, bilgi, birikim ve deneyimleri ile yarışmaya sundukları katkıdan dolayı teşekkür etti.



Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 23. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın büyük final gecesine saatler kala Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, final jüri üyelerini ziyaret etti. Jüride yer alan Tuna Kiremitçi, Ahmet Güvenç, Ali Rıza Türker, Şebnem Özsaran, Cihan Okan, Ümit Acar, Mehtap Meral ve Gültaç Eviz ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, Altın Güvercin’in Kuşadası için önemine dikkat çekerek “Sizler her biriniz alanında uzman ve çok değerli isimler olarak final jürimizde yer alarak bizleri mutlu ettiniz. Sahip olduğunuz bilgi, birikim ve deneyimi bizlerle paylaşarak kentimize ve marka niteliği taşıyan yarışmamıza sunduğunuz katkı için Kuşadası halkı adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu gece final coşkusunu ve heyecanını sizlerin de varlığıyla daha da güçlü bir biçimde yaşayacağız” diye konuştu



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