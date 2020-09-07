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Aydın'da polis ekiplerinin Korona alarmı İntihardan vazgeçirilen kadının virüs testi pozitif olarak açıklanınca ekipler alarma geçti

İHA

Aydın'da polis ekiplerinin Korona alarmı İntihardan vazgeçirilen kadının virüs testi pozitif olarak açıklanınca ekipler alarma geçti

Aydın'da sabah saatlerinde bir kadın bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. Dağlık alanda gerçekleşen olayda, polis ekiplerinin temas edip intihardan vazgeçirdiği kadının Covid19 testi pozitif olarak açıklanınca tüm ekipler alarma geçti. Hemen temassız ve izole bir ortama alınan polis ekipleri, ikinci testin negatif olarak açıklanması üzerine izole ortamdan alınıp normal görevine geri döndü.
İlginç olay sabah saatlerinde meydana geldi. Efeler ilçesi Aytepe Mevkinde saat: 09.00 sıralarında bir kadının uçurumların da olduğu Aytepe Bölgesi'nde intihar edeceği yolunda ihbar alan polis ekipleri kadını ikna edip aynı zamanda engebeli olan bölgede yürümesine yardımcı olmak için kadınla temasta bulundu.
Bölgede hazır bekleyen ambulansa kadını teslim eden polis ekipleri normal görevlerine döneceği sırada, intihar girişiminde bulunan kadının Covid19 testinin pozitif olduğunun açıklanması ile bölgeye giden tüm polisler izole edilmeye hazırlandı. Hastanede yapılan testler sonucu kadının Covid19 testinin negatif olduğunun belirlenmesi ile tüm ekipler normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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