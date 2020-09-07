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'Altın Güvercin'in yeni sahibi belli oldu

DHA

'Altın Güvercin'in yeni sahibi belli oldu


Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 23'üncü kez düzenlenen 'Altın Güvercin Beste Yarışması'nın kazananı, 'Kokun Şehir Değiştirdiğinde' isimli bestesiyle Deniz Özçelik oldu. 'En Başarılı Yorumcu Ödülü'nü de alan Özçelik, "Dünya sanatla iyileşecek" dedi.
Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğiyle bu yıl 23'üncü kez düzenlenen 'Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması', Altın Güvercin Amfitiyatro'daki final gecesiyle sona erdi. Final gecesini, televizyoncu ve yazar Metin Uca ile oyuncu Gonca Vuslateri sundu. Erol Evgin ise tören öncesi konser verdi. 
Yarışmada Berkin Koçak'ın 'Sevda yokuşları', Merve Öner Demirci'nin 'Ya su ya ateş', Kağan Çoban'ın 'Sensiz olmaz', Şevki Çepa'nın 'Zaman sensin', Sedat Yücenin 'Resmen aranıyor', Oğuz Durak'ın 'Aynalar', Erhan Siret Doğan'ın 'Bir yolculuktu', Deniz Özçelik'in 'Kokun şehir değiştirdiğinde', Emre Kantaşlı'nın 'Yok' ve Doğan Kospançalı'nın 'Kırık ayna' isimli besteleri jüri değerlendirmesine sunuldu. Okan Bayülgen, Tuna Kiremitçi, Metin Özülkü, Ali Rıza Türker, Berkay, Ahmet Güvenç, Şebnem Özsaran, Cihan Okan, Ümit Acar, Mehtap Meral, Güliz Ayla, Gültaç Eviz'den oluşan jüri, değerlendirme yaptı. Jürinin değerlendirmesine dijital oylamanın sonucu da eklendi. Yarışmayı 'Kokun şehir değiştirdiğinde' isimli bestesiyle Deniz Özçelik kazandı. Aynı zamanda 'En Başarılı Yorumcu Ödülü'nü kazanan Özçelik, sanatın önemine dikkat çekerek, "Dünya sanatla iyileşecek. Bizlere sanatımızı, şarkılarımızı paylaşmamıza olanak sağlayan, böylesine güzel bir platform sunduğu için Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.
Deniz Özçelik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz'un elinden ödülünü alarak, 50 bin liranın sahibi oldu.
YARIŞMADA DERECE ALAN İSİMLER
Yarışmanın ikinciliğine layık görülen beste, Doğan Kospançalı'ya ait olan ve Buket Bengisu tarafından yorumlanan 'Kırık ayna' oldu. Kospançalı ve Bengisu, 'Gümüş Güvercin' ödülünü CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün elinden aldı. Yarışmada üçüncülüğü ise bestesi Kağan Çoban'a ait olan ve Grup Bohem tarafından yorumlanan 'Sensiz olmaz' isimli beste kazandı. Çoban ve Grup Bohem üyelerine 'Bronz Güvercin' ödülü Başkan Günel tarafından verildi.
Yarışmaya katkı sağlayanlara teşekkür eden Kuşadası Belediye Başkanı Günel, "Biz bir turizm kentiyiz. Turizm kentlerinin ekonomilerini konserler, etkinlikler, kültür ve sanat var eder. Yoksa bizler kendimizi eğlendirmek için etkinlik düzenlemiyoruz. Devletin belirlediği tüm kuralları yerine getirerek, bu etkinlikleri düzenliyoruz" dedi.
EROL EVGİN'E 'ONUR ÖDÜLÜ'
Gecede 51 yıllık müzik yaşamı ile Türk müziğinde kalıcı izler bırakan Erol Evgin'e, 'KUSAV Onur Ödülü' verildi. KUSAV Başkanı Levent Köylü ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından ödül, Evgin'e verildi. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2020-09-07 11:27:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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