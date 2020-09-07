Yönetici adayından Başkan Atay’a ziyaret

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü öğrencisi İsmail Ünal, “Pandemi Sürecinde Yerel Yönetimlerin Çalışmaları” isimli staj ödevi için Efeler Belediyesi’ni ziyaret etti. Geleceğin yerel yönetici adayı Ünal, Başkan Atay ile belediyecilik üzerine bilgi alışverişinde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, pandemi sürecinde ortaya koyduğu performansla bir araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, Türkiye’nin en başarılı 2’nci ilçe belediye başkanı seçilmişti. Efeler Belediyesi’nin ve Başkan Atay’ın bu başarısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü öğrencisi İsmail Ünal’ın dikkatinden kaçmadı. Genç öğrenci “Pandemi Sürecinde Yerel Yönetimlerin Çalışmaları” adlı staj ödevi için yaptığı araştırmalar kapsamında Efeler Belediyesi’ni ziyaret etti. Çalışmasında, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a da yer vermek isteyen Ünal, başarısının sırrını öğrenmek için Başkan Atay ile bir araya geldi. Yerel yönetimler üzerine yapılan sohbetin ardından genç öğrenci, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay’dan pandemi sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi edindi.

Efeler Belediyesi’ne çalışmalarından dolayı teşekkür eden İsmail Ünal, Başkan Atay ile gerçekleştirdiği görüşmenin çok faydalı olduğunu ve gelişimine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.