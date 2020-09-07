Alevleri gören mahalleli yangına koştu Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı

Bir gören bir kez daha bakıyor!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde içerisinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu zirai alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmalarına mahalleli de hortum ve küreklerle destek verdi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Dereağzı Mahallesi Kepez mevkiindeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Nazilli İtfaiye Amirliği ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu zirai alandaki yangına mahalle sakinleri de ellerinde hortum ve küreklerle müdahale ederken, bölgeye ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.