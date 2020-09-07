Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı



Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'nın Nazilli ilçesinde, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu, yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında kırsal Dereağzı Mahallesi Kepez mevkiinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle zeytin ve incir bahçelerinin bulunduğu zirai alanda çıkan yangında dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri ile Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 3 su tankeri, 2 kepçe, 1 dozer, 30 orman işçisi ve 6 Ziraat Mühendisi ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 4 su tankeri müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi. Kısmen kontrol altına alınan yangında, 70 dekar zeytin ve incir bahçelerinin bulunduğu alan zarar gördü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-09-07 21:33:05



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