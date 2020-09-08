Eski televizyonları kullanıma kazandırıyor



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Erdinç Eltutan (56), 42 yıldır eski televizyonları tamir ederek geçimini sağlıyor. Halen tüplü televizyonlara ilginin olduğunu söyleyen Eltutan, "Bu televizyonların yenisi üretilmiyor. Günümüzde halen daha 20-30 yıllık ikinci el televizyonlar var. 150 ila 250 TL arasında alınıp satılabiliyor. Arızalandığında ise 50 ile 150 TL arasında değişen fiyatlarda masrafı oluyor" dedi.

İncirliova'da 42 yıl önce çırak olarak başladığı televizyon tamirciliğini askerliği sonrası açtığı dükkanla sürdüren evli ve 2 çocuk babası Erdinç Eltutan, mesleği yapabildiği yere kadar devam edeceğini kaydetti. Eski tüplü televizyonlara tekrar hayat vererek tamir eden, müşteriler arasında 'televizyon doktoru' olarak anılan Eltutan, "7 yıl çıraklık ustalık yaptıktan sonra askerlik görevimi yaptım. 1986 yılında kendi dükkanımı açarak çalışmaya başladım. Başladığım günden beri ağırlıklı olarak televizyon üzerine tamirat yaptım. Siyahbeyaz televizyonlarla başladık, renkli ve tüplü televizyonlarla devam ettik. Günümüzde LED televizyonlar çıktı. Buna rağmen halen tüplü televizyon kullananlar var. Arızalananların tamiratını da yapıyoruz. Elimizden geldiğince müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii ki tüplü televizyonlar eskisi kadar çok değil. Baya bir azalma oldu. Zaman zaman görüntü, ses ve benzeri arızaları çıkıyor. Tüpleri arıza yaptığı zaman onu tamir etmek imkansız. Çünkü tüpü yok" dedi.

Eltutan, "Bu televizyonların günümüzde yenisi üretilmiyor. Günümüzde halen daha 20-30 yıllık ikinci el televizyonlar var. 150 ila 250 TL arasında alınıp satılabiliyor. Arızalandığında ise 50 lira ile 150 TL arasında değişen fiyatlarda masrafı oluyor" diye konuştu.

'NOSTALJİ OLDUĞU İÇİN GÜZEL'

Terzilik yapan Nail Akyol (65) ise, "Kullandığım televizyonu 30 yıl önce almıştım. İlk kez arıza yaptı onu da burada tamir ettirdim. Ucuz bir maliyetle hallettik. Yeni televizyon alacak durumum yok. İş yerimde kullanıyorum. Bir de nostalji olarak daha güzel hoşuma gidiyor. Değiştirmeyi düşünmüyorum. İş yerimi kapatırsam o zaman kullanmam" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2020-09-08 08:23:26



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