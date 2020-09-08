Kuşadası'nda 29 caretta caretta yavrusu denizle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası'nda 29 caretta caretta yavrusu denizle buluştu

DHA

Kuşadası'nda 29 caretta caretta yavrusu denizle buluştu


Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Karaova Sahili'ne geçen temmuz ayında yuva yaparak, yumurta bırakan caretta caretta cinsi iri baş deniz kaplumbağasının 29 yavrusu denizle buluştu. Yumurtalardan çıkan yavruların güvenli şekilde denize ulaşabilmeleri için Ekosistemi Koruma Derneği (EKODOSD) üyeleri ile çevre sakinleri seferber oldu.
Kuşadası'nın Karaova Sahili'ne 8 Temmuz'da caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağası yumurta bıraktı. Durumu fark eden çevre sakinleri yetkililere haber verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı 4'üncü Bölge Aydın Şube Müdürlüğü uzmanları, deniz kaplumbağasının yuvalama alanını korumaya aldı. Etrafı çitle çevrilen caretta caretta yuvasından 59 gün sonra yavrular çıkmaya başladı. Çevre sakinleri ile EKODOSD üyeleri, geçen pazar gecesi yuvadan çıkan 29 yavrunun sağlıklı şekilde denize ulaşabilmeleri için seferber oldu. Yavruların, şehir ışıklarından etkilenmemesi için yuvalama alanından denize doğru bir kanal açıldı. Carretta caretta yavruları, bu kanalı kullanarak denize ulaştı. Yavruların sorunsuz bir şekilde denizle buluşmaları çevre sakinlerini de sevindirdi.
'DENİZLERİMİZİ TEMİZ TUTALIM'
Kuşadası'nın caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı dışında kaldığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliklerine bağlı olarak ilçemize yumurta bırakan caretta caretta sayısında bir artış gözlemlemekteyiz. Ancak bu durumun devam edebilmesi için denizlerimizi temiz tutmak zorundayız. Yaklaşık 20 kilometrelik kumsalı olan Kuşadası'nın ilerleyen dönemde 'Yuvalama Alanı' statüsüne alınmasını bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2020-09-08 11:32:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, fizyoterapistlerin gününü kutladı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, fizyoterapistlerin gününü ...
Filipinli anne ve çocukları İstanbul'da bulundu
YEREL HABERLER Filipinli anne ve çocukları İstanbul'da bulundu
Dere kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Dere kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
Aydın'ın kurtuluşu etkinliklerle anılıyor
YEREL HABERLER Aydın'ın kurtuluşu etkinliklerle anılıyor
Aydem Perakende ile Enerjik Sohbetler başladı
YEREL HABERLER Aydem Perakende ile Enerjik Sohbetler başladı
Kendisinden yaşça büyük makinelerle baskıya devam ediyor
YEREL HABERLER Kendisinden yaşça büyük makinelerle baskıya devam ...
AK Partili Yavuz; “Pamuk üretimini destekleyeceğiz”
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz; “Pamuk üretimini destekleyeceğiz”
Kuşadası’nda caretta caretta yavrusu nöbeti Kuşadası’ndaki deniz kaplumbağası yuvasından ilk günde 29 yavru çıktı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda caretta caretta yavrusu ...
Eski televizyonları kullanıma kazandırıyor
YEREL HABERLER Eski televizyonları kullanıma kazandırıyor
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 4 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 4 kaçak göçmen ...
Aydın'da dere kenarında vurulan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın'da dere kenarında vurulan kişi hayatını ...
Aydın’da asırlık zeytin ağaçları alevlerle teslim oldu Nazilli ilçesinde zeytin bahçelerinde çıkan yangın ormana sıçradı, 7 hektarlık alan kül oldu
YEREL HABERLER Aydın’da asırlık zeytin ağaçları alevlerle teslim ...
Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda ...
Alevleri gören mahalleli yangına koştu Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Alevleri gören mahalleli yangına koştu Aydın'da ...
Kuşadalı Çanakkale Şehitleri'nin isimleri Kahramanlar Parkı’nda yaşatılacak
YEREL HABERLER Kuşadalı Çanakkale Şehitleri'nin isimleri Kahramanlar ...
Yönetici adayından Başkan Atay’a ziyaret
YEREL HABERLER Yönetici adayından Başkan Atay’a ziyaret
Aydın'da ticari taksi kafeye girdi
YEREL HABERLER Aydın'da ticari taksi kafeye girdi
Ekipler saklanan uyuşturucuları tek tek buldu Aydın’da uyuşturucu yuvalarına Narkotik baskını
YEREL HABERLER Ekipler saklanan uyuşturucuları tek tek ...
Aydın'da esnaf kavgasında silahlar konuştu; 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da esnaf kavgasında silahlar konuştu; 1 yaralı
Başkan Atabay, “İllegal yapılanma ile mücadele etmekteyim”
YEREL HABERLER Başkan Atabay, “İllegal yapılanma ile mücadele ...
Bu ilçede denize girmeye "engel" yok "Engelsiz Plaj" dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Bu ilçede denize girmeye "engel" yok "Engelsiz Plaj" ...
Aydın’da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın’da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Nazilli Polisinden kumar baskını
YEREL HABERLER Nazilli Polisinden kumar baskını
Renkli kutlamalar mazi oldu Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluş kutlamalarında eski günler arandı
YEREL HABERLER Renkli kutlamalar mazi oldu Aydın’ın düşman ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X