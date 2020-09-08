Muhtardan Büyükşehire sondaj teşekkürü

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi genel Müdürlüğü (ASKİ) Çine’nin Sarnıç Mahallesi’nde su sondajı yaparak mahalleye uzun yıllar yetecek bir kaynak oluşturdu. Mahalle Muhtarı Bülent Öztürk yapılan çalışmalar için Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

ASKİ'ye bağlı ekipler merkeze uzak mahallelerdeki sondaj çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Çine’nin Sarnıç Mahallesi’nde de sondaj açmak için ön araştırma yapan ekipler Muhtar Bülent Öztürk eşliğinde köyün birçok noktasını inceledi. Doğru noktada karar kılan ASKİ ekipleri köyün ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak kadar suyu Sarnıç Mahallesi’ne kazandırdı. Kurak bir mevsim olmasına rağmen sondaj yapılan yerden çıkan su Mahalle halkını sevindirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çine Sarnıç Mahalle Muhtarı Bülent Öztürk, “ASKİ ile yaptığımız görüşmeler sonrasında geldiler ve Allah razı olsun sondajımızı yaptılar. ASKİ ekiplerini ne zaman arasam ulaşıyorum ve hizmetlerimi alıyorum. Şuanda bizim köyümüze yetecek kadar fevkalade bir su bulduk. Bunun için ASKİ’nin tüm personeline teşekkür ediyorum. Büyükşehir’in diğer çalışmalarından da oldukça memnunum. Özellikle Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum.” dedi.

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