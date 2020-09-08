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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç Aydınlar Gençlik Platformu anma etkinliği düzenledi

İHA

Genç Aydınlar Gençlik Platformu anma etkinliği düzenledi

Genç Aydınlar Gençlik Platformu üyeleri, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenledi. Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen platform üyeleri, gençlere emanet edilen Cumhuriyete sahip çıkmanın herkesin görevi olduğuna dikkat çekti. Aydın’ın, Milli Mücadele döneminde 2 kez işgal edilip 2 kez kurtarılan tek şehir olduğunu hatırlatan Genç Aydınlar Platformu Kurucu Üyesi Kaan Vardarlı; “Canı pahasına memleketin bölünmez bütünlüğünü korumak için mücadele vermiş Aydın halkının destansı mücadelesine damga vurmuş nice Efelerimizi, yürekli kadınlarımızı minnetle anıyorum. Bizler 1919’larda vazifeye atılmak için kanının son damlasına kadar mücadele eden Yörük Ali Efe kadar kararlı, Miralay Şefik Bey kadar inançlı, Ayşe Çavuş kadar mert, Çiftlikli Kübra kadar fedakarız. Bizler bir çift mavi gözün ışığında ilerleyen Türk gençliği olarak milli ve manevi değerlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk ve bilincin farkındayız. Bu vatan bizim, istiklal ve istikbalin yegane savunucusu ve ileri götürecek olan bizleriz” dedi.
Bağımsızlık uğruna, 7’den 70'e herkesin mücadelesi ile kazanılan başarıya sahip çıkmanın dün olduğu gibi bugün de herkesin görevi olduğunun altını çizen Genç Aydınlar Platformu ADÜ Temsilcisi Duygu Çiloğlu; “Bugün sokaklarında yürüdüğümüz bu şehrin bir diriliş ve kurtuluş destanı vardır. En önemlisi de bu destan dünyanın hiçbir yerinde gözükmedigi gibi vatandaşın kanıyla yazılmıştır. Atatürk'ün dediği gibi ‘Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.’ Bizler bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecekte ki evlatları olarak bağımsızlığımızı ve bunun teminatı olan Cumhuriyeti koruyacağımıza söz veriyoruz. Son olarak bugünleri bize armağan eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman Türk halkını saygı sevgi ve minnetle anıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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