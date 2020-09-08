Karacasu’dan sevindiren haber 5 hasta iyileşti, 4 evin izolasyonu kaldırıldı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde korona virüs vakasında iyileşen sayısı 5’e yükselirken, izolasyon altında tutulan 4 evin de izolasyonu kaldırıldı.

Ülke geneli olduğu gibi Aydın’da da etkisini sürdüren korona virüs salgını kapsamında vatandaşların sağlığını korumak adına çalışmalar devam ederken, vakalar ile ilgili de sevindiren haber geldi. Karacasu Kaymakamlığı tarafından edinilen bilgiye göre 3 hastanın daha iyileşmesi ile toplam iyileşme sayısının 5’e yükseldiği öğrenildi.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından son durum hakkında verilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde yolculuk sırasında temaslı olduğu tespit edilen 1 vatandaş ve yakınları izolasyona alınırken, ön filyasyon çalışmaları başlatıldı. Buna göre, ilçe genelinde ölümle sonuçlanan vaka sayısı 1, iyileşen vaka sayısı 5 ve aktif vaka sayısı 4, izolasyona alınan kişi sayısı ise 47 oldu.

Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığından yapılan açıklamada “İlçemizde bugün 3 hastamızın daha şifa bulmasıyla, iyileşen hasta sayımız 5'e yükselirken hastanede tedavi gören 1 hastamız tedavisi evde devam etmek üzere taburcu edilmiştir. Ayrıca 4 temaslımızın da izolasyon süreleri sona ermiş olup, izolasyon altındaki 4 konutumuzun da izolasyonu kaldırılmıştır. Ancak saat 17.15 dolaylarında Sağlık Bakanlığı sisteminden dün akşam yapmış olduğu yolculuk nedeniyle 1 vatandaşımız yakın temaslı olarak sisteme düşmüş ve 1 temaslı ile 2 birlikte yaşadığı temaslı yakını temaslısı izole altına alınarak, temaslının vakaya dönüşmesi durumunda gerekli tedbirlerin anında alınabilmesi için ön filyasyon çalışmalarına başlanmıştır. Saat 17.30 itibariyle ölümle sonuçlanan vaka sayımız 1, iyileşen vaka sayımız 5, bugünkü aktif vaka sayımız 4 olup, 1 hastamızın tedavisi hastanede, 3 hastamızın tedavisi evlerinde sürmektedir. İlçemizdeki temaslı sayımız 23, temaslı ile aynı evi paylaşan temaslı yakını sayımız 24 olmak üzere; evlerinde izole altına alınan kişi sayısı 47, izole altındaki konut sayımız 18'dir” ifadelerine yer verilerek salgının yayılmaması için vatandaşlara kurallara uyulması hatırlatıldı.

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