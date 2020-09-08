Karacasu’dan sevindiren haber 5 hasta iyileşti, 4 evin izolasyonu kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacasu’dan sevindiren haber 5 hasta iyileşti, 4 evin izolasyonu kaldırıldı

İHA

Karacasu’dan sevindiren haber 5 hasta iyileşti, 4 evin izolasyonu kaldırıldı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde korona virüs vakasında iyileşen sayısı 5’e yükselirken, izolasyon altında tutulan 4 evin de izolasyonu kaldırıldı.
Ülke geneli olduğu gibi Aydın’da da etkisini sürdüren korona virüs salgını kapsamında vatandaşların sağlığını korumak adına çalışmalar devam ederken, vakalar ile ilgili de sevindiren haber geldi. Karacasu Kaymakamlığı tarafından edinilen bilgiye göre 3 hastanın daha iyileşmesi ile toplam iyileşme sayısının 5’e yükseldiği öğrenildi.
Karacasu Kaymakamlığı tarafından son durum hakkında verilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde yolculuk sırasında temaslı olduğu tespit edilen 1 vatandaş ve yakınları izolasyona alınırken, ön filyasyon çalışmaları başlatıldı. Buna göre, ilçe genelinde ölümle sonuçlanan vaka sayısı 1, iyileşen vaka sayısı 5 ve aktif vaka sayısı 4, izolasyona alınan kişi sayısı ise 47 oldu.
Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığından yapılan açıklamada “İlçemizde bugün 3 hastamızın daha şifa bulmasıyla, iyileşen hasta sayımız 5'e yükselirken hastanede tedavi gören 1 hastamız tedavisi evde devam etmek üzere taburcu edilmiştir. Ayrıca 4 temaslımızın da izolasyon süreleri sona ermiş olup, izolasyon altındaki 4 konutumuzun da izolasyonu kaldırılmıştır. Ancak saat 17.15 dolaylarında Sağlık Bakanlığı sisteminden dün akşam yapmış olduğu yolculuk nedeniyle 1 vatandaşımız yakın temaslı olarak sisteme düşmüş ve 1 temaslı ile 2 birlikte yaşadığı temaslı yakını temaslısı izole altına alınarak, temaslının vakaya dönüşmesi durumunda gerekli tedbirlerin anında alınabilmesi için ön filyasyon çalışmalarına başlanmıştır. Saat 17.30 itibariyle ölümle sonuçlanan vaka sayımız 1, iyileşen vaka sayımız 5, bugünkü aktif vaka sayımız 4 olup, 1 hastamızın tedavisi hastanede, 3 hastamızın tedavisi evlerinde sürmektedir. İlçemizdeki temaslı sayımız 23, temaslı ile aynı evi paylaşan temaslı yakını sayımız 24 olmak üzere; evlerinde izole altına alınan kişi sayısı 47, izole altındaki konut sayımız 18'dir” ifadelerine yer verilerek salgının yayılmaması için vatandaşlara kurallara uyulması hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç Aydınlar Gençlik Platformu anma etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Genç Aydınlar Gençlik Platformu anma etkinliği ...
Aydın Sanayi Sitesi’nde yangın paniği Sanayi duman altında kaldı
YEREL HABERLER Aydın Sanayi Sitesi’nde yangın paniği Sanayi duman ...
Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
Bozdoğan’da makilik yangını
YEREL HABERLER Bozdoğan’da makilik yangını
Aydın'da erkenci pamuk hasadı
YEREL HABERLER Aydın'da erkenci pamuk hasadı
Efeler'de yol yenileme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Efeler'de yol yenileme çalışmaları sürüyor
Muhtardan Büyükşehire sondaj teşekkürü
YEREL HABERLER Muhtardan Büyükşehire sondaj teşekkürü
Nazilli'de Uzun Çarşı baştan sona dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Nazilli'de Uzun Çarşı baştan sona dezenfekte edildi
Ataköy Göleti Karacasu’ya can suyu olacak
YEREL HABERLER Ataköy Göleti Karacasu’ya can suyu olacak
Kuşadası Körfezi’nde 4 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası Körfezi’nde 4 düzensiz göçmen kurtarıldı
Buharkent’te de görev yapmıştı, görevden alındı
YEREL HABERLER Buharkent’te de görev yapmıştı, görevden alındı
Şehit öğretmenin ailesi minik Aybüke'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Şehit öğretmenin ailesi minik Aybüke'yi ziyaret etti
Nazilli Belediyesi'nden 82 mahallede yol hamlesi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi'nden 82 mahallede yol hamlesi
ADÜ Teknokent TÜBİTAK başarılarına bir yenisini daha ekledi
YEREL HABERLER ADÜ Teknokent TÜBİTAK başarılarına bir yenisini daha ...
Kuşadası'nda 29 caretta caretta yavrusu denizle buluştu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 29 caretta caretta yavrusu denizle ...
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, fizyoterapistlerin gününü kutladı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, fizyoterapistlerin gününü ...
Filipinli anne ve çocukları İstanbul'da bulundu
YEREL HABERLER Filipinli anne ve çocukları İstanbul'da bulundu
Dere kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Dere kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
Aydın'ın kurtuluşu etkinliklerle anılıyor
YEREL HABERLER Aydın'ın kurtuluşu etkinliklerle anılıyor
Aydem Perakende ile Enerjik Sohbetler başladı
YEREL HABERLER Aydem Perakende ile Enerjik Sohbetler başladı
Kendisinden yaşça büyük makinelerle baskıya devam ediyor
YEREL HABERLER Kendisinden yaşça büyük makinelerle baskıya devam ...
AK Partili Yavuz; “Pamuk üretimini destekleyeceğiz”
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz; “Pamuk üretimini destekleyeceğiz”
Kuşadası’nda caretta caretta yavrusu nöbeti Kuşadası’ndaki deniz kaplumbağası yuvasından ilk günde 29 yavru çıktı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda caretta caretta yavrusu ...
Eski televizyonları kullanıma kazandırıyor
YEREL HABERLER Eski televizyonları kullanıma kazandırıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X