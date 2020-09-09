Aydın Valiliği’nden Köşk Kaymakamı Senoğlu açıklaması

Aydın Valiliği, Köşk Kaymakamlığı’na vekaleten atanan Kaymakam adayı Dilara Şenoğlu’yla ilgili açıklama yaptı.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bazı yerel basın organlarında ve internet sitelerinde ‘Köşk’e 2 hafta önce atanan kadın kaymakam görevden alındı’ ve ‘Aydın’da kaymakam görevden alındı’ başlıklı gerçek dışı haberler yayımlanması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. İlimizde staj için bulunan ve 22 Ağustos 2020 tarihinde Köşk Kaymakamlığı’na vekaleten atanan Kaymakam Adayı Dilara Şenoğlu’nun görev süresi sona ermiş ve atanacağı yeni görev yeri belli olana kadar kadrosunun bulunduğu Muğla Valiliği’ne görevlendirilmiştir. Bu süreçte Köşk Kaymakamlığı’na Aydın Vali Yardımcısı Yücel Gemici vekalet edecektir. Çıkan haberlerin içeriğinde iddia edildiği gibi Kaymakam Adayı Dilara Şenoğlu’nun FETÖ ile ilgili veya soruşturma neticesi açığa alınması söz konusu değildir" denildi.

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