Sezonun açılış maçında Aydın Büyükşehir, Galatasaray’ı ağırlayacak

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20202021 Voleybol Sezonu Misli.com Sultanlar Ligi’nde heyecan yarın oynanacak olan Aydın Büyükşehir BelediyeGalatasaray HDI Sigorta karşılaşması ile başlayacak.

Yarın saat 19.00’da Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak olan Aydın Büyükşehir BelediyesporGalatasaray HDI Sigorta karşılaşması ile 20202021 Misli.com Sultanlar Ligi’nde heyecan start alacak. İlk gün tek karşılaşma ile başlayacak lig, 12 Eylül Cumartesi günü PTTKuzeyboru, Fenerbahçe OpetBeşiktaş, Çan Gençlik Kale Sporİlbank, KarayollarıVakıfbank, Nilüfer BelediyeBeylikdüzü Voleybol İhtisas, Eczacıbaşı VitraSistem9 Yeşilyurt karşılaşmalarının oynanması ile ilk hafta maçları tamamlanacak.

09 Eylül 2020 Çarşamba günü İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu’nda saat 14.00’de oynanması gereken Türk Hava Yolları Sarıyer Bld. Misli.Com Sultanlar ligi ilk hafta maçı, Sarıyer Belediye takımının oyuncularının karantina süreçlerinin devam etmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

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