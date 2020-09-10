Söke’de Kovid-19 denetlemeleri yapıldı

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında Söke’de de Korona virüs (Kovid19) denetimleri yapıldı. Denetimlere Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan başta olmak üzere ilçedeki ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile ilgili meslek odalarının temsilcileri katıldı. "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen denetimlerde esnaflar ve vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

“Denetimin görünürlülüğü en üst seviyede tutulacak”

Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlendiğini belirten İlçe Kaymakamı Sayın Soner Zeybek; “Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik ve yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilmektedir. Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulması için tüm uyarılarımızı sürdürmekteyiz. Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenen cezai işlemler uygulanmaktadır. Lütfen bütün toplum olarak duyarlı olalım; maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen riayet ederek sorumluluk alalım. Unutmamalıyız ki; alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir” dedi.

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