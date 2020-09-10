AYİMDER, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

Aydın İmam Hatipliler Derneği (AYİMDER) öncülüğünde ilde faaliyetini sürdüren Ensar Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti temsilcileri adliyeye giderek Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aydın İmam Hatipliler Derneği Başkanı Muzaffer Sönmez, Ensar Vakfı Aydın Şube başkanı Kerim Erim, İlim Yayma Cemiyeti Aydın Şube başkanı Recep Yavuz ve dernek üyeleri ile birlikte Aydın Adliyesine giderek, Erol Mütercimler hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama” fiillerinden dolayı suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde düzenlenen basın açıklamasında “Haber Global’de katıldığı programda Erol Mütercimler, imam hatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağılamıştır. Suçun basınyayın yoluyla işlenmesi, televizyonun sosyal medya kanalı üzerinden videoya hala ulaşılabiliyor olması ise üzüntümüzü arttırmıştır. İmam hatip camiası; bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. 69 yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli, alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir. Bugün, çocuğunun hem dini ilimler hem de fen bilimleri eğitimi alması, günün gerektirdiği becerilerle donanması için ailelerin ve gençlerimizin tercihi imam hatip liseleri olmaktadır. Son yıllarda program çeşitliliğine giden okullarımız öğrenciler için cazibe merkezi olmuştur” denildi.

İmam Hatiplilere yöneltilen iftiraların ve mesnetsiz iddiaların sadece imam hatip camiasına değil 83 Milyonluk ülkenin birliğini ve dirliğini hedef aldığı belirtilen açıklamada “İmam hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcıküçük düşürücü ifadeler, sadece bu camiayı değil Türkiye’yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki, bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını ve bu iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz. Suç duyurumuzun gereğinin yapılacağına; ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, bugünlerimizi ve yarınlarımızı hedefleyen bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz. Biz biliyoruz ki, adalet yerini bulacak ve bir daha kimse imam ülkemizin güzide okulların olan imam hatiplerden mezun olanlar hakkında böyle pervasız davranışlara cüret edemeyecektir. Son olarak okullarımızdan mezun olmanın haklı gururunu taşıyan; imam hatiplerin bu toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna inanan, iş adamı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, esnaf kısacası herkesi Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.