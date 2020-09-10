Aydın'da 2 kaçak göçmen kurtarıldı

Fırat AKAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 10.40 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye gelerek lastik bot içindeki 2 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 göçmen kıyıya çıkartıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Fırat AKAY
2020-09-10 19:44:29
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