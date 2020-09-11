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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu proje ile Türk hayvancılığı dışa bağımlılıktan kurutulacak

İHA

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ile Ziraat Bankası ortaklığıyla ülke hayvancılığı dışa bağımlılıktan kurtuluyor. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, projenin Türkiye'deki hayvancılık sektörü için bir milat olacağını belirterek "Şu anda 5 ilde kaba yem ve düve tedarikine başladık. Yetiştiricimiz artık fırsatçıların eline düşmeyecek" dedi.

Bu proje ile Türk hayvancılığı dışa bağımlılıktan kurutulacak

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ile Ziraat Bankası ortaklığıyla ülke hayvancılığı dışa bağımlılıktan kurtuluyor. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, projenin Türkiye’deki hayvancılık sektörü için bir milat olacağını belirterek “Şu anda 5 ilde kaba yem ve düve tedarikine başladık. Yetiştiricimiz artık fırsatçıların eline düşmeyecek” dedi.
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne bağlı Bozdoğan Alamut’ta bulunan Düve Yetiştirme Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Birlik ile Ziraat Bankası arasındaki ortaklığın detaylarını ve Türk hayvancılığına sağlayacağı faydaları dile getirdi. Türkiye’nin gerek hayvan varlığı, gerekse iklim ve bitki örtüsü bakımından hayvancılıkta da asla dışa bağımlı bir ülke olmaması gerektiğini belirten Özcan, “Maalesef Türkiye’nin milyonlarca doları hayvan ithalatına gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin destekleri ile Ziraat Bankası ile ortaklık oluşturduk” diyerek bu ortaklık kapsamında artık tüm ülke üreticisine kaba yem ve damızlık düve tedariki sağlanacağını söyledi.
Projenin bir diğer özelliğinin ise hayvancılıkta da yerli ve millileşmenin sağlanıp yetiştirici ve üreticinin fırsatçılardan korunacağını kaydeden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, “Ülke menfaati için bu proje hem desteklenmeli hem de korunmalıdır. Damızlık dişi hayvan varlığının ıslahı, korunması, arttırılması ve süt hayvancılığı piyasasında fiyat istikrarına katkı sağlamak amaçları çerçevesinde Ziraat Bankası ve Birliğimiz tarafından işbirliği modeli geliştirilmiş ve iş ortaklığı kurulmuştur. Ziraat Bankası ile yapılan ortaklığımız ile birlikte hizmetlerimiz daha da artacaktır, orta ve uzun vadeli yatırım ve planlamalar yapabilecektir. Bu işbirliği ile ülkemizin hayvan ithalatının sonlandırılmasına katkı sağlamayı, hatta büyükbaş hayvancılıkta ihracatçı konuma geçmeyi hedefliyoruz” dedi.
Bu ortaklıkla yetiştiricinin yıllardır hayalini kurduğu bir sistemin devreye girdiğini belirten Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör ise, “Yetiştiricilerimizin sağlıklı, kaliteli düve ve kaliteli kaba yem temininde yaşadığı zorluklar ve dişi danalarını piyasa koşullarının altındaki fiyatlara satma hususlarındaki sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Birliğimiz tarafından 2018 yılında kurulan Damızlık Düve Çiftliği ile yetiştiricilerimize hizmet verilmektedir. Ziraat Bankası ile yapılan ortaklığımız ile birlikte hizmetlerimiz daha da artacaktır, orta ve uzun vadeli yatırım ve planlamalar yapabilecektir. Bu işbirliği ile ülkemizin hayvan ithalatının sonlandırılmasına katkı sağlamayı, hatta büyükbaş hayvancılıkta ihracatçı konuma geçmeyi hedefliyoruz" diyerek, bu modelin Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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